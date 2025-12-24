Nochebuena con tormentas fuertes según el SMN

En vísperas de la Nochebuena la pregunta que se hacen todos es si la mesa navideña se prepara adentro o afuera y la respuesta es que según lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la mesa familiar debería ser adentro porque se anuncia tormentas fuertes para esta noche.

En San Salvador de Jujuy está previsto que sea una mañana con cielo mayormente nublado pero por la tarde ya se anticipan tormentas aisladas y se esperan tormentas fuertes para la noche teniendo en cuenta que rige un alerta meteorológico. La temperatura máxima rondara alrededor de los 31 grados centígrados.

Lo mismo ocurre en la zona de los pericos en donde se espera para hoy una máxima de 30 grados y lluvias para la noche.

En San Pedro será una jornada de calor con temperaturas máximas que podrían rozar los 32 grados pero se esperan tormentas fuertes para esta noche.

En Humahuaca el día comenzó con 13 grados y cielo despejado. Para el resto de la jornada se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y hay probabilidades de lluvia débil para la noche.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca será un día con cielo parcialmente nublado y con 40% de probabilidades de lloviznas.

En la pintoresca localidad de Susques el día comenzó con 4 grados y se espera para hoy una temperatura máxima de 20 grados con cielo parcialmente nublado y probabilidades de tormentas alrededor de las 20 horas.

Alerta amarilla por tormentas

Al igual que estas últimas jornadas rige una alerta amarilla por tormentas para las zonas de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En la zona de alta cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de nieve y granizo.