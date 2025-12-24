Concierto del Dúo Marcos - Batallanos

Este viernes ofrecerán un recital de fin de año, los integrantes del Dúo Marcos Batallanos, de xilofón y piano. Será a las 19.30, en el local de calle Almirante Brown 181.

El dúo es uno de los ganadores del Pre Cosquín sede San Salvador de Jujuy, como conjunto instrumental, y estará representando a la provincia, en la delegación de artistas que fue seleccionada en distintos rubros, para participar en enero en el Festival de Nuevos Valores, del festival folclórico más grande el país.

"Nos conformamos como dúo en el año 2022, con el pianista Leandro Batallanos", explica en comunicación con nuestro diario, Pablo Marcos, el otro integrante de esta formación novedosa que hasta el momento se llevó las mejores críticas.

"La idea fue hacer arreglos de partituras de folclore con el xilofón, que no es un instrumento convencional en el folclore. Yo estoy terminando un libro que se llama 'Tratado para xilofón folclórico argentino' donde abordo una forma de tocar el xilofón para incluirlo en los repertorios de los conservatorios", explica Marcos.

"Ese es el trabajo que estamos haciendo con Leandro como dúo. Nos presentamos en el Pre Cosquín, y yo quedé como mejor solista y también juntos, ganamos como mejor conjunto instrumental", continuó.

Antes de viajar, los artistas se despedirán del público jujeño, tocando en nuestra capital.

Pablo Marcos es xilofonista, docente de percusión y compositor argentino. Sus composiciones viajan entre la música académica, atravesada por los acordes folclóricos populares, con una fuerte inspiración regional del norte argentino.

A lo largo de su carrera artística ha demostrado una dedicación excepcional a su formación musical.

Comenzó sus estudios académicos en el conservatorio de su ciudad natal, Buenos Aires, donde estudió piano, percusión y composición. Durante este periodo formativo descubrió su pasión por el xilófono.

Desde hace años incorpora este instrumento en composiciones folclóricas de su autoría y en arreglos de acompañamiento.

Está radicado en Jujuy, donde formó este dúo, entre otras actividades.

Desde el 2022, junto a Leandro Batallanos (renombrado pianista, arreglador y compositor) conforman el proyecto musical Dúo Marcos-Batallanos.

Esta formación tiene como objetivo reivindicar las raíces culturales desde un enfoque académico popular, así como revalorizar las danzas folclóricas argentinas.

Se destacan por su combinación única y excepcional, combinando habilidades técnicas con una profunda capacidad para transmitir emociones.

Se caracterizan por la delicadeza, la riqueza de matices, simplicidad y profundidad en la ejecución de composiciones propias para xilofón y piano, además piezas clásicas del folclore argentino.