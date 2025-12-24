25°
Navidad

Fe y devoción del Pesebre del "Niño Jesús de Chijra

Iniciaron con las adoraciones desde 2023. Actualmente, sus encargados son Ángel Caliva y su madre, Cristina

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 00:00
EL PESEBRE DEL "NIÑO JESÚS"/ INICIARON LAS ADORACIONES EN EL 2023 Y LA LLEVAN A CABO EN LA CALLE LE HIEDRA, BARRIO CHIJRA.

El Pesebre del "Niño Jesús" se realiza hace muchos años, pero desde el 2023 comenzaron con las adoraciones con niños. Actualmente sus encargados son Ángel Caliva y su madre Cristina.

ADORADORES/ ACTUALMENTE CONCURREN ALREDEDORES DE 35 NIÑOS.

"Empezamos con 18 niños y actualmente contamos con 35 adoradores y más de 15 músicos", expresaron sus propietarios.

ENSAYO 2025/ LOS ADORADORES SE PREPARAN PARA LA "MSIA DE GALLO" DE ESTA NOCHE.

Desde el 2023, el Pesebre del "Niño Jesús" participa de la misa de gallo en la iglesia "San Bartolomé" del barrio Chijra de la Capital jujeña. "Asimismo recibimos invitaciones a encuentros de pesebres en distintos barrios y localidades como por ejemplo en el barrio Alto Comedero y en el pueblo de Tilcara", contó Caliva.

ADORADORES/ EN EL ÚLTIMO DÍA DEL PESEBRE.

"Nosotros adoramos hasta el 6 de enero, hasta el Día De Reyes, esa jornada vamos a misa en la mañana y en la tarde adoramos en nuestro pesebre, donde recibimos a muchas familias, vecinos y amigos que nos acompañan para el flamante cierre de año", manifestaron.

MÚSICOS/ UNA PARTE IMPORTANTE PARA EL PESEBRE DEL "NIÑO JESÚS".

Por último, las autoridades del Pesebre del "Niño Jesús" aprovecharon la oportunidad para agradecer a todas las familias que "nos acompañan año a año y a nuestros músicos que son una parte importante en el pesebre que con fe, alegría y mucha devoción a nuestro niñito, están presentes cada año".

 

