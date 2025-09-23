°
23 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Inflación 2025

Suba en boleto del transporte urbano

En los principales recorridos saldrá $1.132,17, casi 3% más.

Martes, 23 de septiembre de 2025 00:01

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que a partir de las 8.30 de hoy comenzará a regir la nueva tarifa del transporte urbano.

Detalló que para los recorridos desde los diferentes barrios al casco céntrico costará $1.132,17; a Reyes, $1.132,17; a Guerrero y San Pablo de Reyes, $1.302,32; a Termas de Reyes y Yala, $1.471,71; a Los Nogales y Lozano, $1.641,86 y a León $1.811,25.

Cabe señalar que hasta ayer el costo del boleto era de $1.099,49 de los barrios al centro y de allí a Reyes, vigente desde julio último, por lo que el aumento es de $32,68, un 2,97 por ciento.

Por la declaración de la emergencia en el servicio, debido a la eliminación de los subsidios por parte de Nación, el municipio se encarga del reajuste tarifario para la permanencia de la prestación.

 

