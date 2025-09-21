°
21 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Jubilados rurales

Gran encuentro en Barro Negro

Participaron adultos mayores de ocho localidades.

Domingo, 21 de septiembre de 2025 00:00
ALEGRÍA | LA MINISTRA RUSSO ARRIOLA Y OTROS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO HUMANO, JUNTO A JUBILADOS RURALES.

En la localidad de Barro Negro se celebró el 7° Encuentro de Jubilados Rurales. En esta edición participaron delegaciones de El Fuerte, El Piquete, Santa Clara, Palma Sola, San Pedro, Rodeíto y Arroyo Colorado, en un encuentro organizado en conjunto entre el Centro de Jubilados y la Comisión Municipal del pueblo sampedreño y el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia.

La iniciativa nació hace siete años en Rodeíto, impulsada por Ana María Arenas, con el propósito de fortalecer los lazos comunitarios y brindar un espacio de recreación y disfrute para las personas mayores de distintas localidades. Con el paso del tiempo, se decidió que la sede fuera rotativa, lo que permitió que diversas comunidades se integren en la organización y la vivencia de esta jornada.

Estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, junto a la directora de Asistencia Directa y Emergencias, Graciela Ortiz; la directora de Personas Mayores, Cintia Páez, y la coordinadora Silvia Facttori, quienes acompañaron la jornada destacando la importancia de generar espacios de encuentro y participación activa para las personas mayores, que durante la jornada compartieron música, bailes, juegos tradicionales y un almuerzo.

 

