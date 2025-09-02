Anuncian cortes de agua por reparación de acueducto

El presidente de Agua Potable Juan Carlos García anunció el inicio de las obras para la reparación definitiva de una rotura en el acueducto principal que abastece al barrio Ciudad de Nieva. La intervención, que no puede realizarse sin cortar el suministro, comenzará este miércoles a las 18 horas.

Si bien días atrás se realizó una reparación provisoria, la solución definitiva requiere colocar una pieza especial en la tubería, lo que garantizará el servicio y la presión necesaria para la zona.

Los barrios donde se verá interrumpio el suministro de agua desde las 21:

• Capital: B° Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro Las Rosas, EPAM, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti, La Arbolada.

• Alto Comedero: Sgto. Cabral, 240 Viviendas, Las Marías, El Paraíso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, Sector B6, Bicentenario, Viviendas de la Túpac 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° etapa. B° Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas, 89 Viviendas CEDEM.

Barrios con posible baja presión de agua:

• B° Gorriti, Almirante Brown y San Pedrito.

El Ingeniero García explicó que se eligió esta fecha considerando la baja temperatura pronosticada para el jueves, lo que implica un menor consumo de agua. Aún así, se dispondrán medidas de contingencia. "Es imposible hacer esta intervención sin cortar el agua. Por eso, contaremos con 8 camiones de Agua Potable y la colaboración de Defensa Civil con sus cisternas para una respuesta rápida, enfocándonos especialmente en escuelas", detalló. Aclaró que el Hospital no sufrirá cortes, ya que se alimenta de la planta Sinoplek.

Se estima que el suministro comenzará a normalizarse a última hora del jueves. García pidió a los vecinos que tomen medidas preventivas en sus hogares almacenando agua.

Las tareas también generarán un corte de tránsito en la Ruta 9, específicamente en el acceso a Ciudad de Nieva a la altura de la rotonda, durante el desarrollo de los trabajos.