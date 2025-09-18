Hoy comienzan los desfiles de carrozas

Desde las 20 en Ciudad Cultural comienzan los desfiles de carrozas, el grupo A abre hoy con 40 carrozas.

De las 80 son 22 carrozas, 11 técnicas y 47 carruajes, los otros desfiles serán:

Viernes 19 : Desfile Grupo B - 20 hs

Sábado 20 : Desfile Doble - 18 hs

Domingo 21 : Exposición de carrozas

Martes 23 : Desfile Grupo A - 20 hs

Miércoles 24 : Desfile Grupo B - 20 hs

Jueves 25 : Desfile Doble - 18 hs

Sábado 27: Entrega de premios

El orden de pasada para esta noche es el siguiente: