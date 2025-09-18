Desfile de carrozas: "Grupo A" con mucha emoción empezó el primer desfile

El Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martínez" abría el desfile de la noche, ante una multitud deseosa de ver los trabajos de los chicos.

Hoy se lucen 5 carrozas técnicas, 11 no técnicas, 23 carruajes y la participación especial de la Asociación ARENI.

Ciudad Cultural vuelve a ser sede de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y mañana será el turno del Grupo B. Los jóvenes ya viven su fiesta con mucha alegría

Orden de desfile del Grupo B

- Nº 1: Esc. De Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano - Maimará | CATEGORIA: Técnica

- Nº 2: Complejo Educativo José Hernández | Carroza

- Nº 3: Esc. Municipal N° 1" Maestra Marina Vilte" | Carruaje

- Nº 4: Colegio Privado Nueva Siembra | Carruaje

- Nº 5: Colegio Nuestra Sra. Del Huerto | Carruaje

- Nº 6: Colegio Modelo Palpalá | Carruaje

- Nº 7: Colegio Remedio de Escalada | Carruaje

- Nº 8: Esc. Técnica PciaI. N° 1 - A. Vargas Velmonte | Técnica

- Nº 9: Colegio Secundario N° 43 | Carruaje

- Nº 10: Colegio Los Lapachos | Carruaje

- Nº 11: Esc. De Comercio N° 1 Prof. Jose Antonio Casas | Carroza

- Nº 12: Colegio Parroquial - El Carmen | Carruaje

- Nº 13: Esc. De Comercio N° 1 José Manuel Estrada | Carroza

- Nº 14: EMDEI | Carruaje

- Nº 15: Colegio Mayor Jujuy | carruaje

- Nº 16: Esc. De Minas - Dr. Horacio Carrillo | Técnica

- Nº 17: Colegio N° 2 Armada Argentina | Carruaje

- Nº 18: Colegio Antonio María Gianelli | Carruaje

- Nº 19: Esc. De Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano - Palpalá | Carroza

- Nº 20: Bachillerato Provincial N° 19 - Yala | Carruaje

- Nº 21: Colegio Secundario N° 32 Rene Favaloro | Carroza

- Nº 22: Colegio Secundario N° 35 - Los Alisos | Carruaje

- Nº 23: Colegio Secundario N° 59 Oiga M. de Aredez | Carruaje

- Nº 24: Esc. De Ed. Técnica N° 1 - Pbro. Escolástico Zegada | Técnica

- Nº 25: Colegio Ipsel | Carruaje

- Nº 26: Esc. Normal República de Bolivia - Humahuaca | Carruaje

- Nº 27: Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti | Carroza

- Nº 28: Colegio Canónigo Gorriti | Carruaje

- Nº 29: Esc. Pcial. De Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra | Carroza

- Nº 30: Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle | Carruaje

- Nº 31: Bachillerato N° 16 Paso de Jama - Capital | Carruaje

- Nº 32: Esc. De Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna - Perico | Técnica

- Nº 33: Bachillerato Pcial. N° 24 - Lozano | Carroza

- Nº 34: Asociación Todos Juntos | Carruaje

- Nº 35: Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro | Carroza

- Nº 36: Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" El Aguilar | Carruaje

- Nº 37: Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos | Carruaje

- Nº 38: Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" - San Pedro | Carroza

- Nº 39: Esc. Técnica Pcial. N° 2 - Olaroz | Técnica

- Nº 40: Nueva Generación | Carruaje

Así continúa la Agenda de la FNE 2025