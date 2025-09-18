Distinguen a la Fiesta provincial de la Frutilla

Durante la Expo Frutilla 2025 ayer en la plaza Vilca en esta ciudad, el vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados de Jujuy, Fabián Tejerina, entregó a los organizadores la Resolución N° 581 por la cual se declaró de Interés Legislativo la Fiesta Provincial de la Frutilla 2025.

En la convocatoria prevista para el próximo sábado desde las 15 en la plaza central de Perico intervendrán productores y emprendedores, revalorizando la producción local de frutillas, fortalecerán la identidad cultural de la región y fomentarán el desarrollo económico del sector y también de artesanos y gastronómicos.

El legislador fue recibido por Martín Llanos, secretario de Producción e Industria y Silvina Rodríguez, secretaria de la Producción del municipio periqueño quienes impulsaron la expo con el fin de promocionar la Fiesta Provincial de la Frutilla y le guiaron por los stands de exposición, venta y degustación.

El producto en plena cosecha en la zona de los Valles "es de excelente calidad, requerido en el mercado local y muy privilegiado por los consumidores de la provincia", señaló Tejerina.

Luego ponderó el respaldo que brinda la Provincia a la actividad productiva en esa zona como el programa de expansión y mejoramiento del cultivo desde el municipio. Asimismo destacó que su producción genera una considerable rentabilidad como dinamiza la economía de la región durante esta temporada.

A la muestra también se sumaron emprendedores y elaboradores de alfajores, quienes invitaron a degustar sus preparaciones con frutillas, como ser jugos, postres y muy exquisitos tipos de alfajor con la fruta estrella de la zona que se comercializa a $ 2 mil el kilo en las calles de esta ciudad.