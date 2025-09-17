Hacer por los demás es el motivo de su vocación y trabajo

Como docente de nivel primario siempre se preocupó por el bienestar de niños y adolescentes, quienes son los protagonistas del futuro. Y fue por ellos, que Gabriela Ramos decidió formarse en el ámbito educativo para -a través de la enseñanza- forjar valores y concientización en los pequeños de la Escuela 455 Adep, desde hace once años atrás. Asumir este desafío para afrontar la tarea le brindó la posibilidad de vivir diferentes experiencias, pero también le amplió la perspectiva al querer hacer y trabajar por aquellos niños y jóvenes que fuera del aula, se encuentran desamparados y -posiblemente- sin un porvenir promisorio. Entonces, motivada por la iniciativa de ofrecer una mejor calidad de vida a aquellos vecinos de su barrio "El Milagro", se dispuso a trabajar y a hacer por el otro, eje de la misión que elige cada día. "Para mí es algo hermoso gestionar el bien común, porque ellos necesitan vivir en un barrio limpio y seguro con los servicios básicos cubiertos", detalló Gabriela Ramos, la docente que es actual referente del centro vecinal en la comunidad.

Es que gracias a su desempeño en la enseñanza, la mirada es distinta con respecto al entorno inmediato. Y no pasó para nada desapercibido el flagelo de las drogas e inseguridad, obstáculos que junto a los vecinos tiene que sortear en el cotidiano. "Tenemos la necesidad de tener una sede porque para los talleres prácticos, doy el espacio en mi casa. Ahora estamos con el curso de goma eva y las chicas hacen sus trabajos y se los llevan, generando salida laboral. Otro proyecto es el de 'Las Milagrosas', con baile fitness todo para alejar a la gente de las calles". Comprometida con su labor comunitaria, obra por el adulto mayor generando movidas y promoviendo acciones. "Hicimos un árbol de navidad con ochocientas botellas plásticas para reciclar, porque cuando una habla con la gente, se generan lazos", detalló la referente del barrio que ya solicitó la regularización de dos manzanas a las autoridades.

COMISIÓN ACTIVA | TRABAJO CON INTEGRANTES DEL CENTRO VECINAL.

Para esta docente que, desde hace un año y medio, le tocó aprender sobre acciones de gestión con la presentación de notas y encargarse de la comisión; fue un logro que le permitió crecer en distintos sentidos. Es que -inicialmente- la realidad que le tocó vivir, abarcó calles con mangueras comunitarias, por lo que inició una conexión con el vecino para conocer las inquietudes. "Como gestión hemos arreglado la Carahuasi, Marina Vilte, Pampa Blanca, Los Molinos, Almaráz y Dr. Scaro. Además de los operativos policiales con hincapié en las calles Pampa Blanca y Los Lapachos, trabajamos junto a la regional 7, seccional 56 y en enlace con el 911 y se llegó a una respuesta positiva", explicó Ramos que ya gestionó la reactivación de dos alarmas comunitarias. "Cumplir con la misión en el barrio, lo tomo como una posibilidad que me dio la vida. Una atraviesa por distintas situaciones, con lo bueno y con lo malo; pero por lo menos a mí, me moviliza proyectar para crecer y creo que el que más critica, es el que más ayuda", destacó.

CONTACTO NATURAL | LOS NIÑOS AMAN DESCUBRIR CADA DETALLE DE SU HUERTA.

Y es que ser maestra de nivel primario hizo que se involucrara de otra manera con la sociedad. Entonces a través de los proyectos educativos que viene trabajando, compartió con sus alumnos de 2º grado donde obtuvieron el tercer premio por la maqueta con la temática sobre incendios forestales. "Como docente los proyectos en la escuela, trato de proponer y estar al frente de una comisión lo tomo como un crecimiento personal ante todas las situaciones que tengo que afrontar", dijo.

En la actualidad, se centraliza en una pequeña huerta que se encuentra dentro de la escuela y que cuidan los niños de 1º grado. "Hasta ahora en la huerta tenemos acelga, apio y tomate", afirmó con emoción Ramos, quien considera que todo aprendizaje tiene su proceso y su fruto, al final.

Un aniversario muy especial

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

Una celebración especial se llevó a cabo el último lunes por un nuevo aniversario del barrio “El Milagro” de Alto Comedero. En esta ocasión, una misa en honor al Señor del Milagro fue la bendición que se brindó a toda la comunidad. “Porque necesitamos que Dios nos acompañe, es importante la unión de los vecinos, que haya más empatía de trabajar en conjunto”, expresó Gabriela Ramos sobre la primera de las actividades que se llevó a cabo.

Es que, posteriormente, se realizó un acto protocolar en el polideportivo del lugar, se presentó el show infantil de “Pepino”, el payaso. Juan Ma‑ nuel Crespo llevó su ritmo fit‑ ness y Brenda “La Pumita” Ca‑ rabajal ofreció una exhibición de boxeo. Una jornada festiva para los residentes que participaron activamente con donativos y entusiasmo vecinal.