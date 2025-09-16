°
16 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

primavera
padrón
Partido Justicialista
Israel
CASA DEL HORROR
Jujeños por la Inclusión
Premios Sur
La Contra
Femicidio de Jimena Salas
violencia de Género
primavera
padrón
Partido Justicialista
Israel
CASA DEL HORROR
Jujeños por la Inclusión
Premios Sur
La Contra
Femicidio de Jimena Salas
violencia de Género

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Martes con máxima de 25 °C

Por la tarde y la noche aumentan las chances de lluvia.

Martes, 16 de septiembre de 2025 08:17

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este martes una temperatura mínima de 19 °C llegando la máxima a 25 °C.

El cielo por la mañana se mantendrá mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche existen probabilidades de tormentas aisladas.

Los vientos predominan del sector norte con velocidades que oscilan entre 13 a 22 km/h.

Por el momento no existen alertas de ningún tipo para la provincia.

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.

  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.

  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.

  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.

  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.

  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.

  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.

  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD