Inauguraron el Predio Ganadero Matilde "Mateo" Portal

El nuevo espacio permitirá desarrollar exposiciones, remates, capacitaciones y diversas tareas de manejo y sanidad animal, ofreciendo condiciones modernas y seguras para productores y trabajadores del sector. Asimismo, se convertirá en un ámbito de encuentro y formación, potenciando el desarrollo sostenible de la actividad ganadera en toda la provincia.

Durante el acto el ministro de Desarrollo Económico y Producción Juan Carlos Abud anunció la continuidad de inversiones estratégicas: “Vamos a seguir con obras como el matadero y el centro genético”

Patricia Ríos, la secretaria de Desarrollo Productivo, señaló que el predio responde a un reclamo histórico de instituciones y productores de la zona, constituyéndose en un punto estratégico para el crecimiento de la ganadería a nivel provincial. Subrayó además que esta inversión refleja la importancia de la ganadería en la región y el impacto que tendrá en la competitividad y el acompañamiento a los productores.

El acto contó con la participación del intendente de Palma Sola, Francisco Vaquera; los directores de Desarrollo Ganadero, Juan Casasco; de Desarrollo Agrícola y Forestal, María Emilia Deiana; el secretario de Energía, Mario Pizarro; además de productores locales que celebraron la puesta en marcha de este espacio tan esperado.