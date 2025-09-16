Martín Meyer: "Entre hoy y mañana terminaremos con la entrada de las 80 carrozas"

Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente, estuvo recibiendo a los primeros carroceros que llegaron a Ciudad Cultural. Al respecto explicó que: "Entre hoy y mañana terminaremos con la entrada de las 80 carrozas que van a participar este año."

"Le pedimos a la gente que tenga paciencia, que sea comprensiva en lo que hace al traslado porque está trabajando Seguridad Vial y la Policía de la Provincia junto a tránsito prvincial así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible".

En cuanto al nuevo sistema explicó que: "Es un sistema nuevo que está sugerido por la compañía de energía donde se busca fundamentalmente la seguridad de los chicos que no se relacionen en ningún momento con algún elemento que pueda ser riesgoso para ellos, las carrozas, a diferencia del año pasado, que eran alimentadas por grupos electrógenos hoy van a estar conectadas a la red de energía de Ciudad Cultural".