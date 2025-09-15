°
15 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Narcotráfico
Celeste Cid
Papa
avioneta
Seguridad Vial
vicepresidenta
adolescencia
nuevo parte
La Rioja
El Tiempo en Jujuy

Comienzo de semana caluroso e inestable

Para hoy se espera una temperatura máxima de 30 °C.

Lunes, 15 de septiembre de 2025 07:34

El Servicio Meteorológico Nacional anució para este comienzo de semana una temperatura mínima de 16 °C, mientras que la máxima llegará a los 30 °C.

Por la mañana se espera buen tiempo, aunque por la tarde existe una posibilidad de entre 10 a40% de probabilidades de chaparrones y durante la noche esa probabilidad aumenta hacia un 70% y se esperan tormentas aisladas.

Los vientos serán de direcciones variables, al comienzo del día tendrán dirección NO con ráfagas de hasta 22 km/h, cambiando a la tarde al Ssector N y para terminar la jornada variarán desde el sector SE.

Por el momento no existen alertas emitidas para la provincia.

