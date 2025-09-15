°
16 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Antropo Wines
Banco de alimentos Jujuy
Presupuesto 2026
Ministerio de Desarrollo Humano
Anahí Juárez
Mónica Sánchez
Santa Fe
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
Partido Justicialista
Antropo Wines
Banco de alimentos Jujuy
Presupuesto 2026
Ministerio de Desarrollo Humano
Anahí Juárez
Mónica Sánchez
Santa Fe
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
Partido Justicialista

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Devoción

El Milagro en esta capital

Los devotos jujeños oraron, tomaron gracias y pidieron especialmente la salud. Segunda procesión tras la pandemia.

Eugenia Sueldo
Lunes, 15 de septiembre de 2025 21:51
PROCESIÓN | LOS DEVOTOS JUJEÑOS ACOMPAÑARON A LAS IMÁGENES POR LAS CALLES CÉNTRICAS.

Un 15 de septiembre con profunda fe en el Señor y la Virgen del Milagro se vivió también en San Salvador de Jujuy. Es que la segunda procesión tras la pandemia, con las imágenes que alberga la comunidad franciscana, reunió a gran cantidad de familias deseosas de dejar sus intenciones, en especial el pedido por la salud.

El rezo del Santo Rosario y la toma de gracias dentro de la basílica San Francisco fueron el preludio de la procesión que inició a las 19. A la cruz procesional le siguió la imagen de la Purísima Virgen del Milagro y sus devotos; y después el Señor del Milagro en su nube de claveles rojos; todos saludados por los pañuelos en alto de la gente, las campanadas del templo y la Banda de Música Municipal "19 de Abril".

Ubicados sobre camionetas, los patronos del Milagro recorrieron seis cuadras sobre las calles Lavalle, Alvear, Sarmiento y Belgrano; pasando también junto a la Catedral basílica que continúa cerrada desde marzo pasado por daños en su estructura.

Se rezó especialmente por los enfermos y resonaron en el circuito céntrico los himnos del Señor y la Virgen del Milagro como ocurrió simultáneamente en Salta.

Al regresar se realizó el Pacto de Fidelidad, se entonó el Himno Nacional Argentino y se ofició la santa misa.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD