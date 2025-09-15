El interbloque de diputados justicialistas pedirá la intervención del Concejo Deliberante y del Municipio de Perico

El diputado provincial Rubén Rivarola junto a otros referentes del peronismo jujeños brindaron una conferencia de prensa en Ciudad Perico este mediodía, al respecto al atentado que sufrió el concejal Walter Cardozo y la destitución ilegal de la concejal Sánchez, el diputado expresó "de ninguna forma podemos aceptar que vengan y le prendan fuego a una camioneta, eso es increíble y después que amenacen a la madre, por eso les digo que acá no termina esto, el miércoles vamos a presentar la intervención del Concejo Deliberante, también presentaremos la intervención del Municipio, espero que los diputados acompañen y reconozcan la situación que está pasando en Perico, así se termina este Concejo que es un mamarracho".

En otro tramo de la conferencia Rivarola explicó que: "acá estamos en un conflicto de poderes, hemos pedido a la Justicia que decida esta semana para que vuelvas a asumir como concejal, será hasta el miércoles, sino vamos a ir en forma personal todos los diputados a la justicia y ver que está pasando, hay que confiar en la Justicia". expresó el diputado dirigiéndose a la concejal destituida.

"Acá no le tenemos miedo a trabajar en una contienda electoral, vamos a elegir al mejor, no se puede vivir con amenazas, la democracia se ejerce no se vende ni se compra. No volvamos a los tiempos viejos, estamos decididos a ir a fondo" finalizó.

Luego fue el turno del diputado Carlos Haquim quién destacó la figura de Walter Cardozo en la política y afirmó: "nos solidarizamos con la concejal en un hecho que no tiene mucho precedente, es grave lo que ha ocurrido acá en Perico, se ha tomado una decisión de una manera totalmente ilegal, sin guardar las mayorías necesarias sin dar las garantías que tiene cualquier ciudadano que ocupa un cargo público y a lo patotero se llevó adelante una destitución, que además como consecuencia hicieron asumir a otra concejal que lamentablemente va a sufrir la irracionalidad de otros concejales".