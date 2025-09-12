Movida solidaria por Enrique Luna

El evento, organizado por el grupo Patio Criollo del Arrabio con apoyo de la gestión municipal del intendente Ruben Eduardo Rivarola, contará con artistas locales como Marka Supay, Los Luceros, Matías Leites, batucadas, payasos, bailes latinos y ballets folclóricos. La entrada será un bono contribución de $2.000. Para colaborar: Alias: YANI.VIL (Titular: Yanina de los Ángeles Villa).

La movida solidaria a beneficio de Enrique Luna se realizará mañana sábado 13 de septiembre, a partir de las 16 y hasta las 22 horas en el estadio Olímpico Municipal. El pequeño se encuentra bajo tratamiento médico en el hospital Garrahan de Buenos Aires. Por ese motivo, se impulsa un festival folclórico organizado por el grupo cultural Patio Criollo del Arrabio con el fuerte apoyo del Municipio de Palpalá y el intendente Rubén Eduardo Rivarola, con el firme objetivo de sumar fondos para costear los gastos del tratamiento médico. Actuarán reconocidos artistas locales, como Marka Supay, Los Luceros, Matías Leites, batucadas, payasos, ballets folclóricos y baile latino. La entrada será un bono contribución de $2.000 pesos. Para colaborar el alias es YANI.VIL a nombre de Yanina de los Ángeles Villa.

La comunidad de Palpalá se prepara para una gran movida solidaria en apoyo a Enrique Luna, un niño palpaleño que se encuentra luchando contra un tumor maligno y necesita costear su tratamiento en Buenos Aires. El evento, denominado "Mil Corazones por Enri", se realizará en el Estadio Olímpico Municipal, gracias al respaldo del municipio y la sensibilidad del Intendente Rubén Eduardo Rivarola con las familias que atraviesan situaciones difíciles.

Yolanda Maráz, abuela de Enrique, compartió la difícil situación que atraviesa su familia: "Mi nieto tiene 6 añitos y tiene un tumor que lo operaron acá en el hospital de Niños. Luego, le detectaron un tumor maligno y un líquido alrededor, por lo que fue trasladado al Hospital Garrahan en Buenos Aires para tratarlo. Allí le detectaron que le está creciendo de nuevo tumor, y ahora está recibiendo radiaciones con drogas más fuertes en el hospital militar".

Asimismo, expresó su agradecimiento al intendente Rivarola por su apoyo: "Estamos organizando esta movida solidaria, ya que tenemos muchos gastos en Buenos Aires. En principio, yo hacía rifas y lotas, pero ahora, como piden acompañamiento familiar, es doble el gasto. Me sugirieron acudir al Intendente para solicitar ayuda, al cual agradezco porque me atendió bien y recibió con la mayor predisposición mi pedido. Me cedió el espacio del Estadio Olímpico Municipal para hacer el evento, y he recibido muchos mensajes de colaboración de artistas locales".

Por su parte, Miriam Peralta, a cargo de la organización del evento solidario, destacó el apoyo de la comunidad artística de Palpalá: "El 13 de septiembre, a partir de las 16 vamos a estar con el evento 'Mil Corazones por Enri'. El año pasado ya hicimos un evento similar, y la gente no solamente de Palpalá, sino de toda la provincia, es muy solidaria. El bono contribución sale 2 mil pesos. Empezamos con los chicos de la batucada, los payasos, los ballets de la zona, y cerramos con los chicos de Marka Supay. Estamos contentos por todos los músicos, todos los artistas, toda la familia que se acerca a sumar y a colaborar, toda la gente que está colaborando con los regalitos para el bono contribución".

Miriam también invitó a quienes no puedan asistir al evento a colaborar a través de un CBU: "Para los que no puedan participar ni comprar el bono, hay un CBU para que colaboren. Y si no, tan solo el hecho de compartir también suma un montón. Estamos agradecidos al intendente Rubén Eduardo Rivarola y a Ezequiel Ortiz por la cesión del espacio y el sonido".

En un gesto de profunda solidaridad, Marcelo Copari, integrante del reconocido grupo Marka Supay, enfatiza la importancia de la colaboración entre artistas, el municipio, la familia de Enrique y los vecinos, que hacen posible la realización de este evento y extiende una invitación a la comunidad de Palpalá para unirse en apoyo del pequeño. “Esta unión de esfuerzos es fundamental para el éxito de la iniciativa solidaria, será un espacio de alegría y encuentro familiar, con una programación diversa que incluye sorteos, payasos y múltiples entretenimientos, todo ello enmarcado en el ambiente festivo y carnavalero que caracteriza a la región” culminó el músico.

Cabe resaltar que con la organización del evento "Mil Corazones por Enri", Palpalá demuestra una vez más su espíritu solidario y su capacidad para unirse en momentos difíciles. El apoyo del Intendente Rivarola y la participación de la comunidad artística son fundamentales para brindar esperanza y recursos a la familia de Enrique, quien necesita de la ayuda de todos para superar esta dura batalla.