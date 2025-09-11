Gran éxito en el Torneo Regional de Boxeo

El evento, que regresó a la provincia después de 13 años, reunió a delegaciones de todo el noroeste argentino y permitió conformar el equipo selectivo que representará a la región en octubre, rumbo al Nacional.

Brenda “Pumita” Carabajal, coordinadora de la Escuela Municipal de Boxeo, celebró la realización del certamen y destacó la respuesta del público, “realmente ha sido muy positivo, hoy fue una noche de lleno total, donde la familia vino a acompañar a estos grandes competidores. Han salido peleas de muy alto nivel, muchas muy parejas, que hicieron difícil la tarea de los jueces, pero ganó el mejor. Ahora queda representar al noroeste de la mejor manera para buscar la chance en el Nacional”, expresó.

El torneo inició con exhibiciones infantiles, donde los más pequeños demostraron las destrezas que desarrollan a diario en sus entrenamientos, y culminó con combates de gran exigencia técnica y física, que mantuvieron en vilo al público hasta el final.

Carabajal también subrayó la importancia de recuperar la plaza para la provincia, “después de 13 años vuelve el Regional a nuestra ciudad, y esto es muy importante porque Jujuy vuelve a estar en la escena del boxeo. ¿Por qué no pensar en un futuro evento nacional que se realice aquí y convoque a competidores de todo el país?”.

La organización del certamen fue valorada por deportistas, entrenadores y espectadores, quienes coincidieron en que se trató de un torneo exitoso, que demostró la capacidad y compromiso de la Escuela Municipal y la Dirección General de Deportes en el desarrollo del boxeo local y regional.

Resultados del Torneo Regional de Boxeo

• Campeón hasta 49 kg: Diego Nieto (La Rioja)

• Campeón hasta 52 kg: Miguel Barros (Tucumán)

• Campeón hasta 56 kg: Gastón Bulacio (Santiago del Estero)

• Campeón hasta 60 kg: Santiago Décima (Tucumán)

• Campeón hasta 64 kg: Marcelo Calivar (Catamarca)

• Campeón hasta 69 kg: Leonel Pacheco (La Rioja)

• Campeón hasta 75 kg: Valentino Agüero (Salta)

• Campeón hasta 81 kg: José Córdoba (Salta)

• Campeón hasta 91 kg: Lucas Fortunato (Salta)

• Campeón +91 kg: José Coronel (Tucumán)