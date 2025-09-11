Fuerte apoyo de la Puna al Frente Primero Jujuy Avanza

En La Quiaca, el Frente Primero Jujuy Avanza presentó a Pedro Pascuttini como candidato a diputado nacional, en un evento que contó con la presencia de los diputados provinciales Rubén Armando Rivarola y Carlos Haquim, entre otros referentes del peronismo provincial.

Hubo dirigentes de los departamentos Yavi, Cochinoca Rinconada y Santa Catalina, quienes destacaron la unión del PJ en una sola lista, de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

El diputado Rivarola, titular del bloque del PJ en la Legislatura jujeña, señaló que "dejemos de mirar al costado, solo la unidad nos llevará a ganar en octubre y pensar en recuperar la provincia para el 2027". También instó a los presentes a "aportar a la construcción de este proyecto político que recupere el sentido verdadero del peronismo en Jujuy desde las bases, y lejos de los falsos mesías o del proyecto libertario de Milei".

Recalcó además que "el voto que frenó el ajuste y apagó la motosierra es del peronismo, por eso en Jujuy estamos juntos, unidos y más fuertes que nunca".

A su turno, Pascuttini remarcó que "estamos para hacer oir la voz de todos los jujeños, frente a este deterioro económico que estamos sufriendo. Nosotros tenemos ideas inspiradas en la justicia social, el respeto hacia el prójimo, los derechos de las personas, por eso estamos al frente de este espacio político". Y agregó: "Revalorizamos el trabajo, las personas, porque ellos son el motor de esta provincia, el peronismo de Jujuy está de pie".

Asimismo, Haquim resaltó que uno de los proyectos que tiene el Frente Primero Jujuy Avanza es la descentralización de los fondos a los municipios. "Queremos una Puna productiva, que cuente con los recursos necesarios para subsistir, porque hay mucho potencial y hace falta explotarlo. No nos oponemos a la minería, sino también apoyamos a otros recursos para ustedes", indicó.

También estuvo el exrector de la Unju, Rodolfo Tecchi, quien habló sobre la convergencia de diferentes espacios para "dar pelea" en las legislativas, y destacó a Pascuttini, como "hombre conocedor de las necesidades de las distintas regiones de Jujuy".