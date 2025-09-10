°
11 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El Carmen
Maimara
Pleno centro capitalino
Fisicoculturismo
Enduro
atletismo
LIBERTADOR
Barrio Almirante Brown
PRIMERA NACIONAL
San Pedro
El Carmen
Maimara
Pleno centro capitalino
Fisicoculturismo
Enduro
atletismo
LIBERTADOR
Barrio Almirante Brown
PRIMERA NACIONAL
San Pedro

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1395.00

3884873397
PUBLICIDAD
ONDA ESTUDIANTIL 2025

Carol Vasquez es la nueva embajadora del departamento Susques

En la localidad de Catua se llevó a cabo la elección de la Embajadora 2025 del departamento Susques, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. 

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 23:17

Durante la velada, las candidatas desfilaron con sus elegantes vestidos, mientras las hinchadas de cada colegio alentaron con entusiasmo a sus representantes. El momento más esperado llegó con el anuncio de la nueva embajadora: Carol Vasquez, de Susques.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Durante la velada, las candidatas desfilaron con sus elegantes vestidos, mientras las hinchadas de cada colegio alentaron con entusiasmo a sus representantes. El momento más esperado llegó con el anuncio de la nueva embajadora: Carol Vasquez, de Susques.

La joven estará acompañada por:

1° Representante: Guadalupe Sosa (Coranzulí)

2° Representante: Aimé Soriano (Catua)

1° Dama de Honor: Jael Soriano (El Huancar)

2° Dama de Honor: Claudia Quipildor (Paso de Jama)

El evento se vivió con alegría, música y la tradicional pasión de los estudiantes, consolidando una de las celebraciones más esperadas en el departamento.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD