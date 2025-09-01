¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
1 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

inseguridad
Mica Viciconte
Sofia Jujuy Jiméne
Axel
Imprescindibles, ¿o no?
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
inseguridad
Mica Viciconte
Sofia Jujuy Jiméne
Axel
Imprescindibles, ¿o no?
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1345.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil

Florencia es la soberana del Cristo Rey de Perico

Lunes, 01 de septiembre de 2025 13:17

El colegio Católico Cristo Rey de la ciudad de Perico el viernes eligió a Florencia Ibáñez como la jovencita que representará esta comunidad educativa en la elección de la representante del departamento El Carmen.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El colegio Católico Cristo Rey de la ciudad de Perico el viernes eligió a Florencia Ibáñez como la jovencita que representará esta comunidad educativa en la elección de la representante del departamento El Carmen.

Son sus princesas son Rocío Malevich Subia y Sofía Villena.

Además, eligieron al chico 10, él es Benjamin Reynoso. Mister elegancia fue elegido Benjamín Vaca y Mister simpatía Leonel Sánchez.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD