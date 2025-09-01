Promueven uso del poncho jujeño en los desfiles patrios

Consecuente con su objetivo de valorizar las expresiones de la Jujeñidad, la asociación civil "La Gauchita" encara una nueva acción, esta vez destinada a promover el uso del poncho jujeño en los niños y jóvenes durante los desfiles patrios.

Consecuente con su objetivo de valorizar las expresiones de la Jujeñidad, la asociación civil "La Gauchita" encara una nueva acción, esta vez destinada a promover el uso del poncho jujeño en los niños y jóvenes durante los desfiles patrios.

En el marco de esta iniciativa, las delegaciones de cuatro establecimientos educacionales presentes en el desfile con motivo del 213º aniversario del Éxodo Jujeño lucieron el poncho marrón vicuña: "General Belgrano", "Éxodo Jujeño", "23 de Agosto" y"Legado Belgraniano".

"El propósito de la asociación es que todos los estudiantes lleven esta divisa, que simboliza la personalidad de Jujuy y nos representa como hijos de esta tierra", explicó la coordinadora de la asociación, Silvia Yapura.

La entidad proveyó de ponchos a cada uno de los estudiantes de las cuatro escuelas y la idea de las gauchitas es que todas las delegaciones escolares puedan usarlo en las fiestas patrias, señaló la presidenta Rufina Mamaní.

Las dirigentes destacaron que la propuesta fue presentada al secretario de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, Julio Alarcón, y resaltaron que el público recibió con mucha emoción el pasaje de los chicos engalanados con esta prenda tradicional.

En 2018, la Legislatura de Jujuy sancionó la ley 6.100 que instituyó como "Poncho Jujeño" al poncho color marrón vicuña con flecos. La iniciativa surgió de instituciones gauchas que en 2016 se autoconvocaron para elegir el color y el diseño del poncho que representara a todo el gauchaje, ante la diversidad de modelos que se usaban y la falta de uno que definiera la identidad jujeña en el concierto nacional.