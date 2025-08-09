El PJ dentro del Frente Fuerza Patria disputará las legislativas

Diversos espacios políticos peronistas y del campo nacional y popular de Jujuy reafirmaron la responsabilidad política de sumar fuerzas para frenar las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.

Fuerza Patria, integrado por el Partido Justicialista, Por Jujuy, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido de la Concertación FORJA, Partido Blanco de los Trabajadores y el Partido Solidario, "asume las batallas en la defensa de los derechos, del ajuste económico y del plan de saqueo impuesto por el Gobierno nacional", señalaron sus referentes.

A los sectores partidarios se sumaron organizaciones sociales y sindicales.

Aparte expresaron la voluntad de construir una alternativa para que los jujeños "tengan la representación en el Congreso de la Nación, que lleve su voz y reclame por sus necesidades ante la crueldad de las políticas de exclusión que se profundizaron durante los últimos dos años en Argentina, pero que en Jujuy tienen un correlato de una década".

Asimismo, la dirigencia de Fuerza Patria ratificó su defensa a la democracia frente "a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner", para quien también solicitó la inmediata libertad.

El diputado nacional Guillermo Snopek consideró que el escenario actual "es un modelo de falsa libertad" y aseguró que Jujuy "viene sometida a la persecución política que hoy se refleja en las políticas nacionales".

Leila Chaher (quien buscará su reelección como legisladora nacional) definió que el peronismo "es la única fuerza política que tiene un proyecto nacional para ofrecer a nuestro pueblo. No habrá salvación para los jujeños si no hay un proyecto nacional que nos abrace", afirmó.