Jabones espectaculares en fragancias y lindos colores

Con una creatividad en estado puro y la originalidad que se hace presente en cada detalle, las fragancias, los elementos naturales y los colores nuevos se fusionan, esta vez, para crear piezas únicas en jabones con un toque tan romántico como innovador.

Contemplando las posibilidades, las manos artistas de Alicia Choque se revelan ante una inspiración que no descansa.

OSITO EN LAS FLORES | OBSEQUIO PARA UNA OCASIÓN ESPECIAL.

Es que, vislumbró esta faceta manual desde su oficio como artesana y compartió su saber de elaboración propia con cada pieza de jabón que elige realizar con cariño.

Y es que en la mixtura de esencias, tonalidades y fragancias se encuentra el secreto de un trabajo prolijo que inicia como una idea que se vuelve real desde el primer instante.

Un alto vuelo entre aroma, textura y funcionalidad, cobra vida y abraza los sentidos de quien lo sostiene con manos abiertas.

TALLER ESPECIAL | ALICIA CHOQUE EN EL TALLER DE JABONES DEVELANDO LOS SECRETOS DE LA LABOR.

Por ello es en este emprendimiento que la tarea se manifiesta gracias en una inventiva que prioriza el proceso, un paso a paso donde la química es especial detrás del trabajo final.

Las fórmulas y medidas específicas de cada ingrediente hacen del todo, un resultado singular.

"Hacer jabones es algo hermoso, yo este año comencé con esto porque me sorprendió cuando lo descubrí. Fue ver cómo se trabaja para engancharme y me animé a hacerlos de a poco", dijo Choque, una artesana jujeña que renueva su versatilidad mediante una materia prima con características naturales.

A partir del complemento de algunos productos de origen natural, se nutre su tarea que se basa en una fragancia, en una tonalidad y en el cuidado para la piel.

Como propuesta original, la utilización de esencias y elementos naturales es un verdadero acierto en esta labor que se hace desde el alma.

Entre esencias y aromas intensos se mezclan junto a los colores de café, manzanilla, arroz, avena y semillas.

SURTIDO EXQUISITO | MIEL, CAFÉ Y AVENA EN UN MIX DE PERFUMES Y TEXTURAS.

"La experiencia es diferente porque una ve nacer al jabón, un producto hecho a mano y que tiene beneficios para nutrir la piel. Son numerosas las ventajas de estos jabones", comentó Choque.

Encontrar el equilibrio entre el perfume, la belleza, la textura y el relieve para exfoliar es uno de los ítems que la artesana tiene en cuenta para la elaboración de estas piezas.

"Hacerlos lleva un proceso que tiene su tiempo, se utilizan fórmulas con medidas y anafe para hacer los jabones. Cuando está terminado es un orgullo grande", indicó Choque; sobre esta faena que especial, terapéutica y con una interesante salida laboral.