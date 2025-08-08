Novedades para los odontólogos: acciones, acuerdos y celebraciones desde el Círculo Odontológico de Jujuy

El Círculo Odontológico de Jujuy (COJ), institución con 87 años de trayectoria representando y defendiendo a la odontología jujeña, continúa fortaleciendo su compromiso con los profesionales del sector a través de múltiples acciones que buscan generar beneficios concretos para sus socios.

El Círculo Odontológico de Jujuy (COJ), institución con 87 años de trayectoria representando y defendiendo a la odontología jujeña, continúa fortaleciendo su compromiso con los profesionales del sector a través de múltiples acciones que buscan generar beneficios concretos para sus socios.

En esta línea, se concretaron importantes acuerdos comerciales con reconocidas marcas del rubro odontológico, como DEMINED, Munta Dental, Dental Medrano, Laboratorios Bernabó y SM Dental. Estos convenios permiten ampliar significativamente la oferta de materiales y equipamiento odontológico disponibles en el sector de Materiales Dentales del COJ, brindando mayor variedad, calidad y actualización tecnológica a los profesionales.

Asimismo, se reactivaron convenios institucionales con entidades financieras de primer nivel, como el Banco Macro, Banco Galicia, Banco Hipotecario y la prestadora de salud Swiss Medical, con el objetivo de ofrecer mayores beneficios a los odontólogos y odontólogas que integran la institución.

La transparencia y la participación activa de los socios son pilares fundamentales de esta nueva gestión. En ese marco, se llevó a cabo una Asamblea General Extraordinaria, promoviendo un espacio democrático y equitativo en el que las decisiones institucionales son tomadas de manera colectiva, escuchando a todos los miembros del COJ y fomentando el diálogo abierto.

En el plano social, la Comisión de Prevención del COJ viene desarrollando un intenso trabajo en jornadas de sensibilización y concientización sobre salud bucal en escuelas de toda la provincia. Gracias a esta labor, se consolidaron convenios con organismos de gran envergadura, como el Ministerio de Educación y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que permiten trabajar en conjunto en campañas de prevención y capacitación para niños y docentes.

Por otro lado, la Escuela de Posgrado del COJ, que este año celebra su 30° aniversario, continúa con su misión de brindar formación continua a los profesionales del sector. A través de una variada oferta de cursos y programas de actualización en diversas especialidades odontológicas, se promueve el perfeccionamiento y la excelencia profesional. Quienes deseen conocer más sobre las propuestas académicas pueden ingresar a www.coj.org.ar o comunicarse vía WhatsApp al 3885250830.

De cara al Día de la Odontología Latinoamericana que se conmemora el próximo 3 de octubre, el COJ ha preparado un completo cronograma de actividades tradicionales para celebrar la fecha junto a sus socios:

Té de las Odontólogas: viernes 3 de octubre a las 18:00 hs en Café Cantares (Los Perales).

Asado de los Odontólogos: sábado 27 de septiembre de 12:00 a 20:00 hs en Finca "La Suspirada", Km 18, Los Paños (San Antonio) asado, bombo y violín.

Asado de las Odontólogas: sábado 27 de septiembre de 11:00 a 21:00 hs en el complejo APUAP (Los Molinos) almuerzo, música y cotillón.

Y para cerrar como broche de oro, el gran festejo de la Cena Show por el Día de la Odontología Latinoamericana, en el Hotel Altos de la Viña, el día sábado 4 de octubre a partir de las 21:00 horas. Los interesados en comprar las entradas pueden dirigirse a la Av. Fascio N° 1036 o escribir al número de wsp 3884 206961.