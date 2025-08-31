Domingo con máxima de 18 °C

El SMN anuncia para el último domingo de agosto una temperatura mínima de 11 °C. mientras que la máxima llegará a los 18 °C, durante esta jornada el cielo se mantendrá parcialmente nublado y sin porbabilidades de precipitaciones, con vientos predominantes del sector sur.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El SMN anuncia para el último domingo de agosto una temperatura mínima de 11 °C. mientras que la máxima llegará a los 18 °C, durante esta jornada el cielo se mantendrá parcialmente nublado y sin porbabilidades de precipitaciones, con vientos predominantes del sector sur.

En tanto para las zonas de Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi se anuncíó alerta amarilla por fuertes vientos, ya que en el área cordillerana se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. En las zonas de Humahuaca, Iruya y cumbres calchaquíes las velocidades serán inferiores.

El resto del área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

¿Qué significa una alerta amarilla?

En el sistema de clasificación de alertas del SMN, el nivel amarillo indica que los fenómenos meteorológicos previstos “pueden tener capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Si bien no alcanza la severidad de una alerta naranja o roja, implica la necesidad de estar atentos, tomar recaudos y mantenerse informados.

En este caso, los vientos intensos representan un peligro no solo por los posibles daños materiales, sino también por los riesgos en la salud y seguridad de la población. Los efectos más frecuentes incluyen la caída de árboles y postes de luz, la voladura de chapas y techos livianos, y la afectación de la visibilidad en rutas de montaña debido al polvo y la tierra que se levantan en el aire.

Consecuencias de los vientos fuertes

El impacto de ráfagas que superan los 100 km/h puede ser considerable en distintos ámbitos.

Transporte y tránsito: la circulación en rutas de montaña, especialmente en zonas cordilleranas, puede verse seriamente dificultada. Los vehículos de gran porte, como camiones o colectivos, son más vulnerables a las ráfagas cruzadas.

Servicios básicos: la caída de ramas o postes puede generar cortes de luz, interrupción de telefonía o problemas en la conectividad.

Infraestructura urbana y rural: techos, carteles, tendidos eléctricos y estructuras precarias corren riesgo de voladura o derrumbe parcial.

Salud y seguridad: la exposición directa a los vientos puede ocasionar accidentes domésticos o lesiones por la caída de objetos, además de complicaciones respiratorias en personas sensibles por el polvo levantado.

Recomendaciones del SMN

Frente a esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas que resultan claves para minimizar los riesgos:

Evitar actividades al aire libre , especialmente aquellas que impliquen permanencia prolongada en espacios descampados.

Asegurar objetos sueltos como macetas, muebles de jardín, toldos o chapas que puedan ser arrastrados por el viento.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN, Defensa Civil y autoridades locales.

Preparar una mochila de emergencias , que incluya linterna, radio a pilas, agua, documentos personales y teléfono cargado.

Circular con extrema precaución en rutas de montaña, evitando transitar en horas de mayor intensidad de viento.

Alejarse de árboles y postes de electricidad que puedan colapsar por la fuerza de las ráfagas.

Estas recomendaciones forman parte del protocolo habitual ante situaciones de alerta amarilla, y buscan garantizar que la población sepa cómo actuar en caso de incidentes.