La provincia fortalece vínculos con Córdoba

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se reunió con su par de Córdoba, Martín Llaryora, a los efectos de reafirmar el rol del interior como motor de crecimiento para los argentinos. Del encuentro celebrado, también participaron la vicegobernadora Myrian Prunotto, los intendentes Daniel Passerini y Raúl Jorge y el exgobernador Juan Schiaretti.

En este escenario, Sadir destacó los "lazos históricos, culturales y productivos que compartimos con Córdoba", provincia que "siempre abre sus puertas a tantos jujeños".

Asimismo, resaltó que "coincidimos en que el interior profundo es el verdadero motor de la Argentina" y enfatizó que "nuestras provincias productivas generan trabajo, desarrollo y futuro para nuestra gente".

Beneficio para jujeños

EN DIÁLOGO POR LA SALUD | RAÚL JORGE, MARCOS LOZADA Y CARLOS SADIR.

En el marco de su visita a Córdoba, Carlos Sadir, mantuvo una reunión con el gerente general del Sanatorio Allende, Marcos Lozada, y su equipo profesional, nosocomio con el cual Jujuy sostiene un convenio que garantiza cobertura a más de 9.000 jujeños, a través del ISJ.

"El 70% de ellos se atiende en esta red hospitalaria de alta complejidad, por eso reforzamos esta relación", resaltó el mandatario y enfatizó que "garantizamos a los jujeños y jujeñas que viven en Córdoba, atención en uno de los centros de salud más prestigiosos del país".

Destacó que "seguimos consolidando esta red de atención financiada totalmente con fondos provinciales" y subrayó que "trabajamos para que cada jujeño tenga acceso a la mejor atención médica, dentro y fuera de la provincia".

Estuvieron presentes el intendente de San Salvador de Jujuy Raúl Jorge y el director de Casa Jujuy en Córdoba Alberto de Cura.

Ideas para potenciar el interior

Por su parte, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge expresó también reseñó su encuentro con autoridades junto a Carlos Sadir en Córdoba, y destacó en redes sociales que “se compartieron ideas y experiencias para potenciar el interior del país”.

“Valoramos la decisión de los gobernadores de Córdoba, Jujuy, Chubut, Santa Fe y Santa Cruz de trabajar juntos bajo la línea de Provincias Unidas, reafi rmando el compromiso de nuestras provincias con el desarrollo productivo, el empleo y el bienestar de nuestra gente”, apuntó Jorge. Finalmente, celebró las reuniones mantenidas, que sirven para “fortalecen la colaboración entre provincias y el federalismo como herramienta de crecimiento y oportunidades”.