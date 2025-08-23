¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
24 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Los Hornitos
rugby
rugby
fauna silvestre
PERIODISTA PALESTINO
Bolsonaro
Cris Morena
Premio Ledesma de Arte Infantil 2025
Teatro El Pasillo
Centro cultural Manuel Belgrano
Los Hornitos
rugby
rugby
fauna silvestre
PERIODISTA PALESTINO
Bolsonaro
Cris Morena
Premio Ledesma de Arte Infantil 2025
Teatro El Pasillo
Centro cultural Manuel Belgrano

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Incendios en Jujuy

Hoy, alerta por peligro extremo de incendios

Ayer se registraron varios focos activos, caída de ramas, cortes de luz y destrozos en viviendas. El SMN insta a la prevención.

Sabado, 23 de agosto de 2025 01:03
PREOCUPACIÓN | INCENDIO AL COSTADO DE LA RUTA 66, AUTOPISTA RAÚL ALFONSÍN, EN CERCANÍAS AL RÍO PERICO.

El temporal de viento Norte de ayer, además de provocar serios daños materiales en distintos puntos de la provincia, colaboró con la propagación de incendios.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El temporal de viento Norte de ayer, además de provocar serios daños materiales en distintos puntos de la provincia, colaboró con la propagación de incendios.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió para hoy y mañana el alerta por peligro de incendios para gran parte del territorio provincial.

Ayer, entre los tantos focos registrados, el de mayor magnitud se dio al costado de ruta 66, autopista Raúl Alfonsina y en cercanías al río Perico donde el cuartel de la policía de Perico, bomberos voluntarios de Perico y Palpala, articularon acciones.

El nivel de peligro que rige para esta jornada es extremo, es decir que, la situación debería considerarse potencialmente "explosiva" o extremadamente crítica. Mientras que para mañana, es entre muy alto y extremo.

Para hoy el alerta por vientos rige solo para la Puna y la Quebrada, a diferencia de ayer cuando San Salvador de Jujuy y zonas aledañas fueron azotadas por viento Zonda (más conocido como viento Norte) que provocó voladura de techos de chapa, caída de ramas y postes, cortes de luz y reducción de la visibilidad por las densas nubes de tierra.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD