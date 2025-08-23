Hoy, alerta por peligro extremo de incendios

El temporal de viento Norte de ayer, además de provocar serios daños materiales en distintos puntos de la provincia, colaboró con la propagación de incendios.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió para hoy y mañana el alerta por peligro de incendios para gran parte del territorio provincial.

Ayer, entre los tantos focos registrados, el de mayor magnitud se dio al costado de ruta 66, autopista Raúl Alfonsina y en cercanías al río Perico donde el cuartel de la policía de Perico, bomberos voluntarios de Perico y Palpala, articularon acciones.

El nivel de peligro que rige para esta jornada es extremo, es decir que, la situación debería considerarse potencialmente "explosiva" o extremadamente crítica. Mientras que para mañana, es entre muy alto y extremo.

Para hoy el alerta por vientos rige solo para la Puna y la Quebrada, a diferencia de ayer cuando San Salvador de Jujuy y zonas aledañas fueron azotadas por viento Zonda (más conocido como viento Norte) que provocó voladura de techos de chapa, caída de ramas y postes, cortes de luz y reducción de la visibilidad por las densas nubes de tierra.