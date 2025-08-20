¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

20 de Agosto,  Jujuy, Argentina
violencia de Género
Copa Jujuy Energía Viva
Legislatura
consumo
Juegos Forja
Seccional 58º
Emprendimiento Argentino
Copa Libertadores
Medicina
PRIMERA NACIONAL

Aporte a la Justicia

Tratan proyecto del Consejo de la Magistratura

En la comisión de Asuntos Institucionales de Diputados.

Miércoles, 20 de agosto de 2025 01:00
GISEL BRAVO

La comisión de Asuntos Institucionales de Diputados avanza en el tratamiento del proyecto del Consejo de la Magistratura que prevé crear un organismo que ya tiene rango constitucional.

La comisión de Asuntos Institucionales de Diputados avanza en el tratamiento del proyecto del Consejo de la Magistratura que prevé crear un organismo que ya tiene rango constitucional.

Dotará "de mayor excelencia y transparencia el proceso de selección de jueces y defensores de los ministerios Públicos", señaló su titular Gisel Bravo.

También lo trabajaron en el Tribunal Evaluador donde participaron todos los estamentos. En la comisión "continuemos estudiándolo y viendo cada detalle por si debe modificarse algún artículo para tener la mejor ley que sancione este organismo".

Asimismo, precisó que el proyecto no solo trata del proceso de selección de jueces, magistrados y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, "también tiene que ver con el régimen disciplinario del Poder Judicial, fundamentalmente de los jueces a través del jury de enjuiciamiento", explicó.

Y resaltó que el organismo "revolucionará el funcionamiento de la Justicia en pos de más beneficios, mayor celeridad y excelencia de todos quienes imparten justicia".

 

