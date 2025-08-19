El Secu 41 elige representante

El colegio Secundario Nº 41 de la ciudad de Perico este jueves a partir de las 16 en el establecimiento escolar va a elegir a su nueva representante.

El colegio Secundario Nº 41 de la ciudad de Perico este jueves a partir de las 16 en el establecimiento escolar va a elegir a su nueva representante.

Yamila Rodríguez se despide del cetro escolar y dará lugar a una de las bellas siete jovencitas que será quien represente a la institución del barrio santo Domingo en la elección de la representante estudiantil del departamento El Carmen en el marco de la 74º edición de la fiesta Nacional de los Estudiantes.

Las jovencitas candidatas al cetro estudiantil son Sofía Almazán, Jaquelina Gaspar, Milagros Huanuco López, Milagros Cardozo, Marianela Copa, Damaris Velázquez y Solange Paredes.