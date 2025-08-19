¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Informacion General

La Almona, Juan Galán, Los Alisos y varios barrios de la capital sin luz

Están sin suministro Ciudad de Nieva y Cuyaya, Bº Norte, Camino a la Almona, Juan Galán, Loteo El cortijo, Quebrada Los Pájaros, Loteo Roca,  El Carmen, San Antonio y Los Alisos. 

Martes, 19 de agosto de 2025 10:46

 Un importante corte de suministro eléctrico se registró durante esta mañana en una amplia zona de la ciudad, producto de la rotura de un poste de Media Tensión y el corte de sus conductores.

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa distribuidora, los barrios y loteos afectados son: RIM20, sectores de Ciudad de Nieva y Cuyaya, Bº Norte, Camino a la Almona, Juan Galán, Loteo El cortijo, Quebrada Los Pájaros, Loteo Roca y la Antena de FM Popular. También en localidades como El Carmen, San Antonio y Los Alisos. 

Cuadrillas técnicas ya se encuentran en el lugar trabajando en la reposición de la estructura dañada. Debido a la complejidad de la tarea y la ubicación del poste, se estima que las labores de reparación demandarán aproximadamente 4 horas hasta lograr la total normalización del servicio.

En un comunicado paralelo, la empresa informó que su personal también se encuentra abocado a resolver una falla en un Distribuidor que abastece a otra zona de la ciudad. Este problema impacta en el suministro de los barrios Cerros Las Rosas, otra parte de Cuyaya, y a instituciones como la Cámara del Tabaco, LIMSA, las plantas de Constitución e Hidráulica, la Colectora de Ruta 9 y la FM Integración.

Sobre este segundo corte, la compañía indicó que aún evalúa las causas y que “a la brevedad posible” informará el motivo y un tiempo estimado de resolución para los vecinos y empresas de esa área.

Se recomienda a los usuarios mantener los principales electrodomésticos desconectados para evitar posibles picos de tensión al momento de la restauración.

