Mudanza del IES Nº 4 a Ciudad de las Artes

Con gran expectativa se espera el inicio de clases a partir de hoy, y en esta semana, de varias carreras en la Ciudad de las Artes que se inauguró el martes pasado. En la primera etapa de mudanza están previstas las instituciones con alumnos adultos exclusivamente, entre ellos el Profesorado de Expresión Corporal y el Profesorado de Danza del ISA de la Escuela "Norma Fontenla", la escuela de cine y el IES Nº 4.

En ocasión de la apertura del edificio la coordinadora de Carreras de Artes Visuales del IES Nº 4, Azucena Mamaní, indicó que esta semana comenzarán a funcionar en las flamantes dependencias el Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Pintura que estaba en el turno mañana de la sede Huaico (exHilandería) y el Profesorado de Teatro del turno vespertino. La estimación es que mañana o el miércoles a más tardar se efectivice su traslado definitivo y completo con 120 chicos de 1º a 4º año.

El mobiliario que reciben es nuevo pero tienen que trasladar la biblioteca, proyectores, material didáctico, un carrito que utilizan los alumnos que trabajan con computadoras, el horno de cerámica y una prensa grabado.

Invitaron a estudiantes que egresen del Secundario a que se acerquen y conozcan sobre el Profesorado de Artes Visuales que tiene 5 especialidades: Pintura, Grabado, Escultura, Cerámica y Fotografía.