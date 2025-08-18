Suspenden clases presenciales en Abra Pampa y La Quiaca por alerta amarilla de vientos

La medida, que alcanza a los turnos tarde y noche, fue autorizada por la directora de Educación Superior, Lic. Carolina Calvo, y comunicada oficialmente por el rector de la institución, Lic. Simón Carrillo.

Según se detalló, las actividades educativas pasarán a la modalidad virtual, y los docentes deberán elevar evidencias de las clases y la asistencia de los alumnos a los preceptores y coordinadores de carreras.

La disposición incluye también al personal administrativo y preceptores, quienes quedan exceptuados de asistir de manera presencial. En tanto, el personal de servicios deberá concurrir en sus turnos y horarios habituales para salvaguardar la institución.

La decisión se tomó como medida preventiva ante el ingreso de vientos intensos con ráfagas que podrían alcanzar hasta 70 km/h, según había informado el Servicio Meteorológico Nacional.

Comunicado

Buenas tardes a todos, por haberse declarado alerta amarilla por fuertes vientos en la región, y por autorización de la Directora de Educación Superior Lic. Carolina Calvo, se suspende la presencialidad y pasamos a la modalidad virtual para el turno tarde y noche en ambas sedes, Abra Pampa y La Quiaca. Los docentes deben elevar las evidencias de las clases y la asistencia de alumnos a los preceptores y coordinadores de carreras. Ésta medida tiene alcance también para el personal administrativo y preceptores. El personal de servicios deben asistir normalmente a efectos de salvaguardar la institución en turnos y horarios correspondientes.

Firma el rector: Lic. Simón Carrillo (rector del Instituto de Educación Superior N°1 de Abra Pampa)

Se registró un fuerte viento en Abra Pampa

Este lunes 18 de agosto llegó con alerta amarilla por fuertes vientos y la zona más afectada por el fenómeno es Abra Pampa, una polvareda sacudió a la comunidad abrapampeña durante la jornada.

Ante el alerta que rige por estos dos días, se recomienda tomar precaución: evitar realizar cualquier tipo de quema, como fogata o tirar colillas de cigarrillos en cualquier lugar.



