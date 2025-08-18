Jayat: “necesitamos unión y resiliencia”

Durante los actos centrales por el General José de San Martín, el intendente Oscar Jayat destacó la vigencia de los valores y virtudes del Libertador, subrayando que "agosto siempre es un tiempo para reflexionar sobre su vida y enseñanzas".
Jayat resaltó que, aunque San Martín fue un líder indiscutible y un gran estratega, nunca estuvo solo: "Necesitó de Cabral, de Las Heras, de O'Higgins, de sus soldados, de su esposa Remedios de Escalada y de la fuerza de su hija. Solo no podía. Nadie puede solo".
"Hoy más que nunca necesitamos fraternidad, solidaridad y ser consecuentes. San Martín nos enseñó que nadie se salva solo, y ese es el mensaje que debemos asumir como pueblo para salir adelante", agregó el mandatario.
Los actos que habían comenzado en la Plaza Central con el izamiento de la Bandera Nacional y de la Libertad Civil, siguió en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús donde se ofició el solemne tedeum por parte del padre René Ruiz, quien invitó a los presentes a vivir con responsabilidad y fraternidad, recordando que "nuestra misión no es buscar cargos ni reconocimientos, sino ponernos al servicio de los demás, como lo hizo San Martín por la patria y como lo enseña el Evangelio en la vida de la Iglesia".