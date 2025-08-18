¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

General José de San Martín

Jayat: “necesitamos unión y resiliencia”

Luego de los actos centrales de la mañana, se ofició el tedeum.

MARCELA NAVAS
Lunes, 18 de agosto de 2025 01:04
REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE MONTAÑA 20 | CUYO BATALLÓN ORIGINAL FUE CREADO POR SAN MARTÍN EN 1816 EN MENDOZA.

Durante los actos centrales por el General José de San Martín, el intendente Oscar Jayat destacó la vigencia de los valores y virtudes del Libertador, subrayando que "agosto siempre es un tiempo para reflexionar sobre su vida y enseñanzas".

Durante los actos centrales por el General José de San Martín, el intendente Oscar Jayat destacó la vigencia de los valores y virtudes del Libertador, subrayando que "agosto siempre es un tiempo para reflexionar sobre su vida y enseñanzas".

Jayat resaltó que, aunque San Martín fue un líder indiscutible y un gran estratega, nunca estuvo solo: "Necesitó de Cabral, de Las Heras, de O'Higgins, de sus soldados, de su esposa Remedios de Escalada y de la fuerza de su hija. Solo no podía. Nadie puede solo".

LEGISLADORES JUJEÑOS | REALIZARON ENTREGA DE OFRENDAS FLORALES.

"Hoy más que nunca necesitamos fraternidad, solidaridad y ser consecuentes. San Martín nos enseñó que nadie se salva solo, y ese es el mensaje que debemos asumir como pueblo para salir adelante", agregó el mandatario.

SOLEME TEDEUM | SE OFICIÓ POR LA MAÑANA.

Los actos que habían comenzado en la Plaza Central con el izamiento de la Bandera Nacional y de la Libertad Civil, siguió en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús donde se ofició el solemne tedeum por parte del padre René Ruiz, quien invitó a los presentes a vivir con responsabilidad y fraternidad, recordando que "nuestra misión no es buscar cargos ni reconocimientos, sino ponernos al servicio de los demás, como lo hizo San Martín por la patria y como lo enseña el Evangelio en la vida de la Iglesia".

 

