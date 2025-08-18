Jayat: “necesitamos unión y resiliencia”

Durante los actos centrales por el General José de San Martín, el intendente Oscar Jayat destacó la vigencia de los valores y virtudes del Libertador, subrayando que "agosto siempre es un tiempo para reflexionar sobre su vida y enseñanzas".

Durante los actos centrales por el General José de San Martín, el intendente Oscar Jayat destacó la vigencia de los valores y virtudes del Libertador, subrayando que "agosto siempre es un tiempo para reflexionar sobre su vida y enseñanzas".

Jayat resaltó que, aunque San Martín fue un líder indiscutible y un gran estratega, nunca estuvo solo: "Necesitó de Cabral, de Las Heras, de O'Higgins, de sus soldados, de su esposa Remedios de Escalada y de la fuerza de su hija. Solo no podía. Nadie puede solo".

LEGISLADORES JUJEÑOS | REALIZARON ENTREGA DE OFRENDAS FLORALES.

"Hoy más que nunca necesitamos fraternidad, solidaridad y ser consecuentes. San Martín nos enseñó que nadie se salva solo, y ese es el mensaje que debemos asumir como pueblo para salir adelante", agregó el mandatario.

SOLEME TEDEUM | SE OFICIÓ POR LA MAÑANA.

Los actos que habían comenzado en la Plaza Central con el izamiento de la Bandera Nacional y de la Libertad Civil, siguió en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús donde se ofició el solemne tedeum por parte del padre René Ruiz, quien invitó a los presentes a vivir con responsabilidad y fraternidad, recordando que "nuestra misión no es buscar cargos ni reconocimientos, sino ponernos al servicio de los demás, como lo hizo San Martín por la patria y como lo enseña el Evangelio en la vida de la Iglesia".