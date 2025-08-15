Jornada de viernes con cielo cubierto

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para el viernes una temperatura mínima de 10 °C, la máxima llegará a los 15 °C, el cielo se mantendrá mayormente nublado durante todo el día.

Las posibilidades de precipitaciones son mínima, del 10%, mientras que los vientos predominantes serán del sector Norte con velocidades entre 7 a 12 km/h.

Desde el SMN no emitieron ninguna alerta para la zona de la provincia, aunque para el domingo podría activarse una alerta amarilla por vientos fuertes para la zona de la Puna.