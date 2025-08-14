Brunella representará a los chicos del Bachi 16

La tarde del jueves se vistió de fiesta para coronar a Brunella Milagros Sánchez Aguero como la flamante representante 2025 del Bachillerato 16 "Paso de Jama", acompañan a la nueva soberana como Primera Princesa Briana Morena Mattos, como Segunda Princesa Nahiara Mía y como Chico 10 a Agustin Chavarría.

La elección, realizada en el establecimiento de barrio Huaico, contó con gran presencia de familiares y amigos de las candidatas, que le pusieron el color al evento, no podía faltar el tradicional vals de las candidatas con los pajes quienes desplegaron toda su energía sobre el escenario.

Así fue como los chicos del Bachi 16 vivieron su fiesta donde Brunella se sumará las ilusiones de las candidatas en la elección capital el 14 de septiembre.