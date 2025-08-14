Hornitos 2025: Grilla de artistas e inscripción de Centros Vecinales

Este 22, 23 y 24 de agosto se llevará a cabo la celebración más esperada por los jujeños. Los Hornitos 2025 abrirán sus puertas una vez más en el Centro Cultural "Manuel Belgrano" de la ciudad capital.

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informaron que ya están abiertas las inscripciones para los Centros Vecinales que deseen participar del evento como emprendedores gastronómicos, y también la venta de entradas anticipadas a través de www.sansalvadordejujuy.gob.ar.

Habilitarán 20 espacios destinados a centros vecinales para la venta de comidas típicas y 5 espacios para emprendedores, con el fin de promover tanto la gastronomía local como el desarrollo de la economía social.

Desde ayer se están recibiendo las postulaciones y se dará a conocer el reglamento para participar. Los interesados deberán concurrir a la Dirección de Participación Ciudadana, ubicada en calle Ejército del Norte 1500, planta alta.

Grilla de artistas

El viernes 22, de 20 a 4, serán parte del show: Roció Fuenzalida, Ballet Jujuy Art, Ezequiel López, Ariel Alcobedo, Los de Jujuy, Kimsa Juy, Ballet Juventud Prolongada, Ángela Irene, Tomás Lipán, Becho Riveiro, Sampedreños, Coroico y el ganador Pre Hornitos 2025.

El sábado 23, de 12 a 19, con entrada libre y gratuita se podrá disfrutar de la música de: Salamanqueros, Chacmol, Ballet Mudanzas de Fuego, Mayra Quipildor, Albahaca, Los Luceros, Jujeñas, Gustavo Llanes, La Chaqueñada, Los del Pial y el ganador de Pre Hornitos 2025.

Y ese mismo día por la noche, de 20 a 4, la cartelera se renovará con: Ballet Runakuna Wiñay, Obama, Daniel Vedia, Jesy Carrasco, Chango García, Dani Salas, Néstor Garnica, Llokallas, Copleros, Norma de América y el ganador de Pre Hornitos 2025.

Por último, el domingo 24, de 12 a 19, con entrada libre y gratuita, deleitarán al público: Takiris, Designios, Milagros Fassola, Achalay, Zencerro, La Pacha, Marcelo Madrid, Nuevo Rumbo, Elena Mattos, Carnavaleros, Juan Muñoz y el ganador de Pre Hornitos 2025.