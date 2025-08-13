¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
13 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

PALPALÁ
San Francisco de Alava
alto comedero
El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Búsqueda de personas
Gaza
violencia de Género
Brasil
Hospital Garrahan
PALPALÁ
San Francisco de Alava
alto comedero
El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Búsqueda de personas
Gaza
violencia de Género
Brasil
Hospital Garrahan

DÓLAR OFICIAL

$1330.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2194.50

DÓLAR BLUE

$1330.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Mitad de semana con cielo algo nublado

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura máxima de 23 grados.

Miércoles, 13 de agosto de 2025 08:17

Mitad de semana y según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hoy será una jornada agradable en San Salvador de Jujuy, es que se anticipa que el cielo estará algo nublado y se anticipa una temperatura máxima de 23 grados sin probabilidades de lluvias.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Mitad de semana y según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hoy será una jornada agradable en San Salvador de Jujuy, es que se anticipa que el cielo estará algo nublado y se anticipa una temperatura máxima de 23 grados sin probabilidades de lluvias.

En la zona de los valles y el ramal la temperatura máxima podría trepar a los 25 grados centígrados.

En Humahuaca será un di agradable con cielo algo nublado y una temperatura máxima de 21 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca amaneció muy frio como es costumbre en esta bella zona de nuestra provincia con tan solo 4 grados bajo cero y una sensación térmica de 6 bajo cero. Para hoy el organismo nacional anticipa una temperatura máxima de 13 grados con cielo algo nublado.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD