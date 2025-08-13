Mitad de semana con cielo algo nublado

Mitad de semana y según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hoy será una jornada agradable en San Salvador de Jujuy, es que se anticipa que el cielo estará algo nublado y se anticipa una temperatura máxima de 23 grados sin probabilidades de lluvias.

En la zona de los valles y el ramal la temperatura máxima podría trepar a los 25 grados centígrados.

En Humahuaca será un di agradable con cielo algo nublado y una temperatura máxima de 21 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca amaneció muy frio como es costumbre en esta bella zona de nuestra provincia con tan solo 4 grados bajo cero y una sensación térmica de 6 bajo cero. Para hoy el organismo nacional anticipa una temperatura máxima de 13 grados con cielo algo nublado.