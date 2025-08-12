El Gobierno provincial acercó nueva oferta salarial a gremios

El Ejecutivo provincial volvió a reunirse con los gremios que nuclean a los trabajadores de la educación para retomar la negociación paritaria. El encuentro tuvo lugar ayer y, según se informó, habrá una nueva reunión este jueves para continuar con el análisis de la propuesta.

La oferta incluye, además del 1,5% de incremento previsto para agosto y otro 1,5% en septiembre ya comunicados en julio, una recomposición de distintos ítems y el traspaso parcial de sumas al básico. Entre los puntos destacados, se plantea que el código 1330, actualmente de $163.000 por docente, se incorpore en un 15% al básico en un lapso de cinco meses. También se prevé una mejora en el estado docente, que hoy es de $19.600, y un aumento del ítem frente a alumnos de $25.000 a $32.400.

Desde el Cedems, el secretario adjunto Juan Carlos Córdoba indicó que se trata de un blanqueo parcial de conceptos salariales y que el impacto real de la propuesta será evaluado en asambleas entre hoy y mañana.El jueves, los sindicatos darán una respuesta formal, que podría quedar plasmada en un acta.

En cuanto a los descuentos por días de paro, Córdoba remarcó que se volvió a pedir su no aplicación, aunque la definición quedará supeditada al resultado final de las deliberaciones internas.