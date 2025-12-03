De cuánto es la prestación por Desempleo de ANSES en diciembre 2025

ANSES continúa en diciembre 2025 la prestación por Desempleo, un beneficio destinado a personas que perdieron el empleo en situación de formalidad. El monto máximo asciende a $322.000, en función de los aportes previos y del salario que percibía el trabajador. Esta ayuda, orientada a la reinserción laboral, responde a los parámetros fijados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Quiénes cobran la prestación por Desempleo

La prestación se dirige a quienes integraron el mercado laboral formal, pero debieron dejar sus puestos de manera involuntaria y sin causa. El acceso depende de la relación laboral y los aportes previos realizados al sistema. Trabajadores permanentes pueden solicitarla si acreditan al menos seis meses de contribuciones en los últimos tres años. Los trabajadores eventuales o de temporada deben haber sumado más de 90 días de trabajo durante el último año, y pueden acumular hasta 12 meses trabajados en los tres años previos.

Además, trabajadores de la construcción resultan elegibles si reúnen un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años anteriores al final de la obra. La normativa vigente contempla causas justificadas de desvinculación laboral dentro del universo de beneficiarios, siempre que el cese de actividades no haya obedecido a una voluntad propia, sino a circunstancias fuera del control del empleado.

Esta cobertura no concierne a quienes realizaron tareas sin registro, ni a quienes terminaron la relación laboral por decisión personal o mutuo acuerdo fuera de los supuestos previstos por la ley laboral.

De cuánto es la prestación por Desempleo

El monto mensual que otorga ANSES surge del salario más alto percibido por el trabajador durante el último semestre trabajado. El sistema liquida el 75% de ese salario como prestación y fija una suma máxima actualizada. En diciembre 2025, el valor tope oficializa en $322.000, acorde a los parámetros ajustados por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Este importe se revisa periódicamente en función de los aumentos que el Gobierno establece para el salario base nacional.

El tiempo de cobro de la prestación se encuentra determinado por la cantidad de meses aportados al sistema y por el historial de empleo registrado. A mayor antigüedad con aportes, se habilita una extensión superior en el plazo de recepción del beneficio. La herramienta institucional funciona como un sostén económico, mientras el beneficiario busca insertarse nuevamente en el ámbito laboral. No se prevé un pago vitalicio ni indefinido, sino que la ayuda se interrumpe si el titular accede a un nuevo empleo formal.

Esta política social opera de manera complementaria con programas asociados a la protección de ingresos y promoción del empleo dependiente.

Cómo solicitar el cobro de la prestación por Desempleo de ANSES

Quienes reúnen las condiciones para acceder a la prestación deben completar la solicitud ante ANSES, principal órgano previsional de la Argentina. El canal para tramitar la ayuda se habilita por vía electrónica y presencial. El interesado debe presentar documentación que acredite el cese de la relación laboral, justificativos de aportes previos y constancia de identidad.

ANSES controla a través de la plataforma “Mi ANSES” la validez de la información ingresada, consulta automáticamente el historial laboral y verifica los movimientos previos en el sistema previsional. El solicitante puede recibir respuesta sobre aprobación, requerimientos adicionales o denegatoria según corresponda cada caso.

La tramitación resulta gratuita y no demanda gestiones ante intermediarios. El pago se efectiviza en la cuenta bancaria declarada y el beneficiario obtiene un calendario informando las fechas de cobro. En caso de inconsistencias, el interesado dispone de canales para reclamos a través de la web del organismo o con asistencia directa en las oficinas acreditadas.

Cuándo cobro la prestación por Desempleo en diciembre 2025

El calendario de pagos de ANSES establece para diciembre 2025 las siguientes fechas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los titulares con DNI finalizados en 0 y 1 cobran el 22 de diciembre. Aquellos con terminación en 2 y 3 reciben el pago el 23 de diciembre. Los números 4 y 5 acceden al beneficio el 26 de diciembre, mientras que las terminaciones 6 y 7 perciben el monto el 29 de diciembre. Finalmente, los beneficiarios cuyos documentos terminan en 8 y 9 ven depositado el dinero el 30 de diciembre.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas precisas en el portal oficial del organismo, en la sección específica de consulta de cobros. Este cuadro de pagos se ajusta al diseño general de ANSES para todas las prestaciones, como jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, que también se organizan por dígito final del documento.

Al calendario se suma el hecho de que la prestación por Desempleo funciona de modo independiente a otras ayudas como la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo o el pago del aguinaldo, aunque todas integran el cronograma mensual de ANSES.