El plantel de estudiantes festejo con asado y música el ascenso

El plantel celebró el ascenso a Primera División con un asado en el campo de juego y recibió un reconocimiento del Gobierno de Córdoba.

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 13:26

El plantel de Estudiantes de Río Cuarto continúa celebrando su histórico ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Tras la victoria frente a Deportivo Madryn, que selló el regreso del “León” a la máxima categoría, los jugadores y el cuerpo técnico organizaron un gran asado en pleno campo de juego, acompañado de música y un clima de fiesta que se extendió durante toda la jornada.

El festejo, cargado de emoción y camaradería, reunió a parte del plantel, dirigentes, colaboradores y allegados, quienes disfrutaron de un momento distendido después de una campaña inolvidable.

Pero la celebración no terminó ahí. En un acto realizado este lunes, el Gobierno de la Provincia de Córdoba homenajeó oficialmente al club por su consagración. El reconocimiento, que tuvo lugar en el Palacio Municipal, fue encabezado por el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, junto al intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes recibieron el saludo y apoyo de las autoridades.

El gobernador Martín Llaryora también envió un mensaje especial a la institución. “Quiero saludar a todos los que están ahí, compartir con ustedes esta alegría, aunque sea a la distancia. Felicito a los jugadores, al cuerpo técnico, a la comisión directiva, a los auspiciantes y a los hinchas”, expresó. Además, destacó el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar el ascenso y llamó a “redoblar el esfuerzo” de cara a la próxima etapa en la Liga Profesional. “Van a seguir contando con nuestro apoyo y con el de toda la comunidad para que Río Cuarto no pare, y para que Estudiantes sea protagonista de este resurgir deportivo”, añadió.

Con festejos que combinan pasión, trabajo y reconocimiento, Estudiantes vive días inolvidables y se prepara para afrontar un nuevo desafío en la elite del fútbol argentino.

