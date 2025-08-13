Brasil habilita el ingreso de leche en polvo desde la Argentina

Brasil decidió no aplicar medidas antidumping para las exportaciones de leche en polvo de la Argentina, según informó la Secretaría de Comercio.

Los derechos antidumping son instrumentos que se utilizan cuando el precio de un producto importado se vende por debajo del valor de mercado del país de origen, generando una competencia desleal con los productos locales.

La Secretaría de Comercio de la Argentina precisó que la decisión fue publicada en el Boletín Oficial de Brasil, al cerrar una investigación que había comenzado en febrero de 2024.

En 2023 y 2024, Argentina exportó a Brasil US$ 330 millones de dólares de leche en polvo, entre 90 y 95 mil toneladas por año.

La Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que nuclea a productores agrícolas primarios, entre ellos de leche cruda, solicitó la investigación.

Siempre de acuerdo a la versión oficial, “el sector público y privado argentino aportaron información importante que resultó relevante para la decisión del Departamento de Defesa Comercial, de la Secretaría de Comercio Exterior brasilera”.

Participaron del trabajo conjunto la Dirección Nacional de Cooperación y Articulación Internacional y la Dirección Nacional de Lechería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; la Dirección de Solución de Controversias Económicas Internacionales y la embajada argentina en Brasilia; y la Comisión Nacional de Comercio Exterior de la Secretaría de Industria y Comercio.

Además, se actuó en conjunto con el sector privado, representado por la Cámara de la Industria Lechera.

Las empresas Mastellone, Las Tres Niñas, Noal S.A. y Gloria Argentina S.A. también participaron en la investigación brasileña.