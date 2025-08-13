Lo obligaron a conducir hasta un descampado y le robaron

Un hombre fue víctima de un violento asalto en el barrio Alto Comedero, donde dos sujetos lo abordaron en su vehículo y obligaron a conducir hasta un descampado, donde lo golpearon y robaron.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 23.30 en la intersección de la avenida Forestal y la ruta nacional N°9, a la altura del Servicio Penitenciario.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 59 años se encontraba en su automóvil marca Cherry, cuando dos sujetos se subieron al rodado de manera repentina y bajo amenazas con un elemento contundente lo obligaron a conducir.

Los inculpados indicaron a la víctima que se detuviera sobre un tramo de la calle Mártires de Yavi, ubicada en las 89 viviendas del barrio Cedems de Alto Comedero, donde le propinaron un golpe en el rostro y le sustrajeron bienes materiales. Además, previo a emprender la fuga, los delincuentes le pincharon las cuatro ruedas del vehículo.

Posteriormente las autoridades tomaron conocimiento del ilícito y una comisión policial se dirigió de manera inmediata al lugar, donde asistieron a la víctima.

El hombre relató el episodio e indicó que en total sufrió la sustracción de su teléfono celular y dinero que tenía en la billetera.

Asimismo, tuvo que ser asistido por personal del Same, debido a una herida a la altura de la ceja, aunque no fue necesario un traslado a un centro de salud.

En el lugar también trabajó personal del departamento de Criminalística que realizó las pericias de rigor.

Mientras tanto, una comisión policial realizó recorridos por el sector en búsqueda de los agresores, pero fue con resultados negativos.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 46°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.