13 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Palpalá

Fue detenido por exhibir un revólver en la vía pública

El sospechoso, de 39 años, intentó fugarse corriendo hacia un descampado cercano. Tenía un arma calibre 22.

Miércoles, 13 de agosto de 2025 03:33
DETENIDO | JUNTO AL ARMA QUE FUE SECUESTRADA.

Un hombre de 39 años fue detenido luego de exhibir un revólver en la vía pública, mientras caminaba junto a su hija en la ciudad de Palpalá. El sujeto intentó darse a la fuga corriendo hacia un terreno descampado, pero los agentes policiales lograron atraparlo para secuestrar el arma calibre 22 y trasladarlo a la dependencia.

El hecho sucedió días pasados por la noche, cuando los agentes de la Unidad Regional 8 de la ciudad siderúrgica recibieron el alerta acerca de una persona que estaría manipulando un arma de fuego en un sector del barrio palpaleño de Martijena.

Por esa razón, alrededor de las 22 una comisión del Grupo de Infantería arribó a la calle Miraval, entre la avenida General José de San Martín y la calle Pedro Ortíz de Zárate. Allí, el sospechoso circulaba caminando junto a una adolescente.

Fue entonces que el inculpado, ante la presencia policial intentó darse a la fuga ingresando a una zona descampada de los alrededores. Esto activó una corta persecución que finalizó cuando el sujeto fue reducido por los uniformados.

El procedimiento continuó con el palpado superficial al aprehendido, un hombre de 39 años, en donde se encontró entre sus pertenencias un revólver calibre 22.

Tras esto, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial con jurisdicción en la zona para quedar a disposición de la Justicia provincial. Mientras que la joven que lo acompañaba, identificada como su hija, fue entregada a su progenitora, mujer que se acercó a la unidad para retirarla.

Finalmente, el arma de fuego fue secuestrada y puesta bajo custodia del personal policial.

 

