Ahora el desafío es potenciar más deportes

El cierre de los Juegos Evita para Jujuy fue muy bueno, pero ahora el desafío para todos los actores que forman parte del deporte en la provincia es potenciar lo bueno que se hizo y sumar más disciplinas.

En BMX Freestyle, Valentín Villafañe junto a su entrenador Matías Lagoria, clasificaron a la final y luego en la general quedaron en el sexto puesto "una muy buena posición, superamos las expectativas, fue muy bueno lo que hizo", le contó a El Tribuno de Jujuy el técnico que además es uno de los pocos jueces de esta disciplina a nivel país.

Y con esa vara alta, ya comenzó a planificar la temporada que viene sin descuidar lo que queda de este año "habrá que seguir trabajando, hay muchos chicos que practican esta disciplina en el Parque Belgrano de Alto Comedero, el desafío ahora también es sumar mujeres", sostuvo.

En canotaje también hubo un buen trabajo, Los Caimanes de El Carmen, buscan mejorar el nivel como así también en infraestructura, por lo que esperan poder concretar una rampa de largada, algo fundamental.

La natación también se destacó, pero no le alcanzó para meterse en puestos de medalla, el desafío será trabajar para comenzar a sumar competidores de nivel en el campo federado y para ello, es importante el reordenamiento de la Federación Jujeña que presentará nuevas autoridades.

Lo mismo para el hándbol de arena y el vóley, tanto indoor como de arena, por lo que tendrán que ajustar detalles y poder dar ese salto de calidad.

Párrafo aparte para "Rulo", el jujeño fue plata en freestyle.