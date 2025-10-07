Avanza una obra clave para el ingreso a Alto Comedero

Se realizó el acto de apertura de sobres correspondiente a la licitación pública de la obra Intercambiador RN 66 - Avenida Intersindical, en la sede del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana (Earpu). Un proyecto estratégico que busca optimizar la conectividad vial hacia Alto Comedero y descongestionar uno de los accesos más transitados del Gran Jujuy.

El evento fue encabezado por el presidente del Earpu, Pablo Civetta, junto a representantes de las empresas oferentes Jumi SRL, Demisa SA y Vapeu, además de autoridades de Fiscalía de Estado y Escribanía de Gobierno.

Durante la ceremonia, Civetta destacó la importancia de la obra dentro del Plan Integral de Conectividad, impulsado por decisión del gobernador Carlos Sadir, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y la articulación urbana entre San Salvador de Jujuy, Yala y Palpalá.

"El gobernador estaba muy preocupado por el flujo vehicular que se genera en el ingreso por avenida Forestal. Las demoras son significativas y representan un problema tanto de seguridad como de movilidad. Este nuevo nudo vial en la avenida Intersindical, a la altura de la Federación Gaucha, permitirá resolver ese conflicto y reducir considerablemente la congestión", explicó Civetta.

Tras la apertura de sobres, se iniciará el proceso de evaluación técnica y administrativa de las propuestas, que demandará entre 10 y 15 días hábiles, antes de la adjudicación definitiva a la empresa seleccionada. Según adelantó el titular del organismo, se espera iniciar los trabajos en noviembre, con el propósito de anticiparse al período de lluvias y garantizar un avance sostenido durante los primeros meses de ejecución. El plazo estimado de obra es de 12 meses.

Civetta también se refirió a otras iniciativas que integran el Plan Integral de Conectividad, entre ellas el proyecto ejecutivo de la Rivereña del Río Los Alisos, que dará continuidad a la RP 8 y permitirá vincular de manera directa Palpalá con Los Alisos, evitando el paso por la RN 66, RN 9 o el sector de Alto Comedero. Asimismo, mencionó que se trabaja en un proyecto vial sobre la RN 9, desde la Terminal de ómnibus hasta el río Los Alisos, y en obras destinadas a mejorar la conectividad interna de San Salvador de Jujuy, particularmente en el puente San Martín y los accesos a los barrios Belgrano y El Chingo, en articulación con la Municipalidad de la Capital.