Se viene la primera edición de Expo Raíces en El Carmen

Este fin de semana en la ciudad de El Carmen se llevará a cabo la primera edición de Expo Raíces 2025 donde productores de plantas y viveristas de todo Jujuy pondrán a la venta sus mejores ejemplares.

La cita es el 11 y 12 de octubre, de 10 a 22, en el predio Latitud Sur sobre ruta nacional N°9 y ruta provincial N°42, con entrada libre y gratuita.

Eduardo Goyechea, productor y viverista de la ciudad de El Carmen, contó que la exposición tiene como objetivo, en estos tiempos difíciles, ofrecer un espacio "para exponer nuestra producción, mostrarla y poder vender", explicó.

VARIEDAD DE COLOR | PLANTINES DE ESTACIÓN, LOS MÁS BUSCADOS EN PRIMAVERA.

La propuesta, que inicialmente iba a centrarse en la producción de plantas, se amplió para incluir artesanos, emprendedores y agricultores, por eso adoptó el nombre de Expo Raíces.

"Queríamos algo de impacto provincial y regional. Si lo hacíamos solo con los productores locales iba a quedar muy chico. Por eso se amplió, habrá productores de frutas y verduras de la Quebrada y Puna, con la invitación especial del Movimiento Campesino Indígena 'Pucará'", detalló.

El productor adelantó que habrá entre 50 y 60 viveristas participando, además de un patio de comidas, espectáculos en vivo de ballets locales y grupos musicales y charlas y talleres coordinados por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unju, de la mano del Ingeniero Gaspar.

"Va a ser un evento muy completo, con todo tipo de propuestas para que la gente venga a pasar un buen día en familia. En este contexto tan duro, estas actividades nos dan aire y nos permiten seguir adelante", consideró.

ORQUÍDEAS

La expo se realizará en un espacio amplio y de fácil acceso que está al lado del Club Rivadavia y a metros del buñuelódromo, un plus que completará la experiencia de los visitantes.

"La idea es que esta sea la primera edición de muchas más, porque cada vez que se hace un evento así se genera movimiento y entusiasmo", concluyó Eduardo Goyechea en diálogo con El Tribuno de Jujuy.