Posesionaron ayer a las nuevas autoridades del MPA

En un acto celebrado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el gobernador Carlos Sadir posesionó a Alejandro Bossatti y César de la Colina como procurador general y procurador general adjunto, respectivamente, en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En la oportunidad, el mandatario expresó sus "mejores deseos" a los procuradores de cara a "todo lo que viene".

"Sabemos de sus grandes capacidades para afrontar cualquier desafío", enfatizó.

De la ceremonia participaron el vicegobernador, Alberto Bernis; el jefe de Gabinete, Freddy Morales, y miembros del Ejecutivo provincial.

También estuvieron presentes autoridades de la Corte Suprema de Justicia y de la Legislatura e invitados especiales.

Cabe señalar que Bossatti y de la Colina reemplazan a Sergio Lello Sánchez e Ignacio Pasquini, quienes renunciaron a esos cargos.

Los funcionarios habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo, y ayer hubo dos sesiones especiales: una para el ingreso del proyecto del Poder Ejecutivo y otra para los respectivos acuerdos. En el medio la diputada Gisel Bravo convocó a la Comisión de Asuntos Institucionales al Salón "Marcos Paz" para evaluar los pliegos, realizar las entrevistas correspondientes y emitir el despacho.

En la última sesión, Bravo también expresó que los citados abogados cumplieron con lo requerido para sus designaciones. "Y por lo tanto se emitió despacho favorable en forma unánime ", destacó la legisladora.

Asimismo, al término de la sesión el diputado Adriano Morone expresó que estas dos sesiones especiales eran importantes para normalizar la situación del Ministerio Público de la Acusación, que "por supuesto es un organismo que cumple una función importantísima en nuestra provincia".

Morone también destacó la trayectoria de ambos letrados y subrayó que Bossatti "se ha desempeñado ya como fiscal, conoce bien el organismo y estamos convencidos que desarrollará su función con mucha responsabilidad".